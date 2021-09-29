Kemer Göynük’te yeni imar yollarına kanalizasyon
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’nde yeni açılan imar yolları üzerinde kanalizasyon imalatı gerçekleştirdi.
GÜNDEM 29.09.2021, 12:37 29.09.2021, 12:46 Zeynep Oktay
Kemer Göynük’te gerçekleştirilen çalışma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kemer Belediyesi tarafından sonradan açılan imar yollarında il olarak altyapıya yönelik tespit yapıldı. ASAT ekipleri, yeni imar yolları ile birlikte doğan ihtiyacı karşılayarak kanalizasyon hattı döşemek için harekete geçti.Bu kapsamda ilçeye bağlı Göynük Mahallesi'ndeyeni kanalizasyon hattı yapılarak hizmete hazır hale getirildi.
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