Keçiboynuzu ürünlerine ziyaretçilerinden tam not

Ballıçubuk markasıyla keçiboynuzundan ürettiği ürünleri YÖREX’de sergiliye Duran Yılmaz, Alanya’nın yöresel keçiboynuzunu tanıtmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, “YÖREX fuarında keçiboynuzu ürünlerimizi tanıttık. Ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. İnşallah önümüzdeki süreçte YÖREX gibi ülkemizin diğer önemli fuarlarında da yer alacağız” dedi.

