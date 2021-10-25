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Keçiboynuzu ürünlerine ziyaretçilerinden tam not

20-24 Ekim tarihleri arasında Antalya Yöresel Ürünler Fuarı’nda görücüye çıkan Keçiboynuzu ürünleri ziyaretçilerinden tam not aldı. 

GÜNDEM 25.10.2021, 19:35 YEDİ GÜN HABER-2-
Keçiboynuzu ürünlerine ziyaretçilerinden tam not

Ballıçubuk markasıyla keçiboynuzundan ürettiği ürünleri YÖREX’de sergiliye Duran Yılmaz, Alanya’nın yöresel keçiboynuzunu tanıtmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, “YÖREX fuarında keçiboynuzu ürünlerimizi tanıttık. Ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. İnşallah önümüzdeki süreçte YÖREX gibi ülkemizin diğer önemli fuarlarında da yer alacağız” dedi.
 

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