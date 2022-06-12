Kazakistanlı Ünlü Oyuncu Kurtsafir’i Tercih Etti

Eşi Makhabbat ile Kurtsafir’in projesinden ev alan ünlü oyuncu Tauyekel Mussilim, Alanya’yı çok sevdiklerini belirtti. Fırsat buldukça tatilini Alanya’da geçireceklerini belirten ünlü oyuncu Mussilim, ‘’Artık tatilimizi burada yapacağız. Kurtsafir İnşaat’a ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz’’ dedi.