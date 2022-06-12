Flaş HaberAlanya’da Ünlü Doktor Gözaltında
Kazakistanlı Ünlü Oyuncu Kurtsafir’i Tercih Etti
Kazakistan’ın ünlü oyuncusu Tauyekel Mussilim eşi Makhabbat ile birlikte Kurtsafir’in projesinden ev aldı. Ünlü oyuncu Kurtsafir İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Esat Kurt ile bir araya gelerek Kurt’a teşekkür etti.
GÜNDEM 12.06.2022, 12:33 Meliha Yılmaz
Eşi Makhabbat ile Kurtsafir’in projesinden ev alan ünlü oyuncu Tauyekel Mussilim, Alanya’yı çok sevdiklerini belirtti. Fırsat buldukça tatilini Alanya’da geçireceklerini belirten ünlü oyuncu Mussilim, ‘’Artık tatilimizi burada yapacağız. Kurtsafir İnşaat’a ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz’’ dedi.
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