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Kaymakam ve emniyet müdürlerinden Alanyaspor'a ziyaret
Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Hilmi Özgönül ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Kamil Cıngıl, Alanyaspor Kulübünü ziyaret etti.
GÜNDEM 12.10.2021, 20:38 YEDİ GÜN HABER-2-
Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Hilmi Özgönül ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Kamil Cıngıl, Aytemiz Alanyaspor kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Kaymakam Altun ve emniyet müdürleri Özgönül ile Cıngıl, yönetim kurulu ve turuncu-yeşilli takıma başarı diledi.
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