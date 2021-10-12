Kaymakam ve emniyet müdürlerinden Alanyaspor'a ziyaret

Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Hilmi Özgönül ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Kamil Cıngıl, Aytemiz Alanyaspor kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Kaymakam Altun ve emniyet müdürleri Özgönül ile Cıngıl, yönetim kurulu ve turuncu-yeşilli takıma başarı diledi.