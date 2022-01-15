Kaymakam Ürkmezer SODİMER Alanya Öğretmen Seminerlerine Katıldı

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediye Başkanlığı ve Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Alanya Kültür Merkezinde düzenlenen programda Ahenk Projesi kapsamında dijital eğitim ve sosyal medya konularında öğretmen yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla Sodimer Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Prof. Dr. Emre Ünal, Prof. Dr Sabri Sidekli, Dr. Öğretim Üyesi Levent Emmungil tarafından Alanya’daki öğretmenlere seminerler verildi.

Seminer Öncesi Kaymakam Ürkmezer ve Sodimer Eğitimcileri İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan bilgilendirme stantlarını incelediler.

Düzenlenen programda katılımcılara konuşan Kaymakam Ürkmezer “Değerli mesai arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle ben şehrimize gelen kıymetli hocalarımıza hoşgeldin diyorum. Bugün biz burada önemli bir program için bulunuyoruz. Antalya’nın tüm ilçelerinde uygulanan Ahenk Projesi kapsamında çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü ile tüm okullarımızı, öğretmen ve öğrencilerimizi ziyaret ediyoruz. Bu yürüttüğümüz projede akademik faaliyetlerin dışında rehberlik faaliyetleri, değerler eğitimi, sosyal-sportif ve kültürel faaliyetler de var. Yapılan tüm faaliyetlere öğretmenleri, velileri , idare ve yöneticileri, kurum ve kuruluşları yani eğitimin tüm paydaşlarını katmak istiyoruz. Bu faaliyetleri de iyi bir şekilde duyurmak için sosyal medyayı aktif kullanıyoruz. Amacımız Eğitimin tüm paydaşlarıyla birlikte çalışarak çocuklarımızın iyi bir insan olarak yetişmesini sağlamak. Bu organizasyonda bize destek olan Alanya Belediyesi ile Bahçeşehir kolejine ve Alanya’mıza gelen Sodimer hocalarımıza verdikleri seminerlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.