Kaymakam Ürkmezer Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

İlk olarak Beyreli ve Tırılar mahallelerine ziyarette bulunan Kaymakam Ürkmezer Beyreli mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle muhtarı Hüseyin Şamlı’dan köyün durumu hakkında bilgi alıp vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Daha sonra mahalle sakini Koah hastası olan Nevzat Şanlı ve ailesini ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer Nevzat Şanlı’nın sağlık durumu hakkında bilgi alarak sohbet etti ve ailenin sorun ve ihtiyaçlarını dinledi.

Beyreli mahalle ziyaretinden sonra Tırılar mahallesini ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer mahalle sakinleri ile bir araya gelerek Muhtar Orhan Güler ve vatandaşların köy ile ilgili ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Vatandaşlarla yapılan görüşmenin ardından mahallede yaşayan Fatma Aktar’ı ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer Fatma Aktar ile sohbet ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Son ziyaretlerini Fakırcalı ve Sapadere mahallelerine yapan Kaymakam Ürkmezer buralarda da vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek Fakırcalı ve Sapadere mahallelerinde yaşayan Hüseyin Sönmez ve Mustafa Çoban ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Ürkmezer’e ziyaretlerinde Kaymakam Refiki Ramazan Kıyak, İlçe Jandarma Komutanı Yrb. Engin Burak Mindivanlı, Demirtaş Jandarma Komutanı Astsb. İbrahim Çiçek ve SYDV Müdürü Fikret Namal ve SYDV personelleri eşlik etti.