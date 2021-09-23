Kaymakam Ürkmezer çocuklarla buluştu

Kaymakam Ürkmezer, Okul Müdürü Selda Akın'dan yeni eğitim-öğretim yılında sınıfların durumu, okulun fiziki yapısı ve genel durum ile ilgili bilgi aldı. Tüm sınıfları ziyaret edip çocuklarla ve öğretenlerle sohbet eden Kaymakam Ürkmezer, okulun çalışmaları ve çocuk kulübü faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Çocuk Kulübü faaliyetlerini desteklediğini, ilçemiz genelinde daha da artırmayı planladıklarını söyledi.