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Kaymakam Mehmetçikle İftar Yaptı
Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında vatani görevini yapan Mehmetçikle birlikte iftar yaptı
GÜNDEM 23.04.2022, 10:39 Meliha Yılmaz
Alanya Cezaevi Tabur Komutanlığında düzenlenen iftar programına Kaymakam Ürkmezer, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Serkan Akbaba, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya Cezaevi Tabur Komutanı Bnb. Ali Arlı, TCSG 92. Bot Komutanı Yüzbaşı Çağatay Avcı ile Jandarma personeli ve askerler katıldı. Kaymakam Ürkmezer düzenledikleri iftar programı için İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlıya teşekkür ederek jandarma personelleriyle sohbet etti.
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