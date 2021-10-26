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Katı Atık Tesisi içindeki yollar asfaltlanıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkler Mahallesi’nde bulunan Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’nin içindeki bağlantı yolları ve tesis çevresinde asfalt çalışması yapıyor.
GÜNDEM 26.10.2021, 20:04 YEDİ GÜN HABER-2-
Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen ve Alanya’nın yıllardır bekleyen çöp sorununu ortadan kaldıran tesisin çevre düzenlemesi kapsamında yolları asfaltlanıyor. Tesis içinde bağlantı yolları ve iç yollara 12 bin 800 metre kare asfalt dökülecek. Geçtiğimiz hafta başlayan çalışmaların Kasım ayı başında tamamlanması planlanıyor.
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