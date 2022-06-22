Kasapoğlu, ‘Yeni  Yol Bize Değil Bürokrasiye Takıldı'

Alanya'ya yapılmakta olan yeni çevre yolu ile ilgili 'Kamu Yararı Kararı'nın yaklaşık 5 yıl sonra çıktığı, bu ayın başında çıkan kararla birlikte Alanya Belediyesi'nin imar çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, ilgili bakanlıklardan yaklaşık 5 yıldır 'Kamu Yararı' kararının çıkmasını beklediklerini, kararın bu ayın ilk haftasında çıktığını ifade etti.

Kararın çıkmasıyla birlikte imar çalışmalarına hızlı bir şekilde başladıklarını söyleyen Kasapoğlu, şu bilgileri verdi:



"İlçemiz sınırları içerisindeki Fığla ve Kargıcak mahalleleri arasında imar planlarında güzergahı var olan yeni çevre yolunda devlet yolu olarak Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünce imalat çalışmaları devam etmekte olup, güzergahın Kestel Mahallesi üniversite alanı güneyine kadar olan kısmı ve üniversite alanı güneyi ile Mahmutlar Mahallesi sonuna kadar olan kısımlarının imar uygulama çalışmaları sonlanmıştır. Karayolları devlet yolu güzergahı olmasına karşın, belediyemizce imar uygulamasının yapılarak, yol güzergahının mülkiyet problemlerinin giderilmesi devlet idaresini fazladan kamulaştırma yükünden kurtarmakta ve sürdürülebilir bir imar çalışmasının oluşturulmasını sağlamaktadır. Kestel Mahallesi sınırları içerisinde üniversite alanı ve küçük sanayi sitesi alanı güneyinde, yeni çevreyolu devlet yolunun kent merkezi ile bağlantısının sağlanması amacı ile Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ve belediyemizce yapılan görüşmeler neticesinde kavşak tasarımı yapılmış ve Karayolları Genel Müdürlüğünce onaylanmıştır. Fakat kavşak tasarımı yapılan bölgede imar planı bulunmaması ve alanın tarım alanı olması nedeniyle söz konusu alandaki mülkiyet probleminin ya Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırma yöntemi ile ya da imar uygulaması yöntemi ile çözülmesi gerekmektedir. Kamulaştırma ile yapılan çözüm taşınmaz değerlerinin çok yüksek olması ve devlete maddi olarak çok fazla yük getireceğinden dolayı Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde konunun imar uygulaması ile çözülmesi yönünde karar alınmıştır.

Belediyemizce konunun takibi yapılması neticesinde yaklaşık 5 yıldır ilgili bakanlıklarca bölgenin tarım alanından çıkartılması yönünde en büyük adım olan kamu yararı kararı çıkmasını beklemiş, bahse konu kamu yararı kararı bu haziran ayının ilk haftası alınmıştır. Belediyemiz yaklaşık 15 gün önce alınan bu karar neticesinde kurum görüşlerine başvurdu. Görüşlerin gelmesiyle birlikte bölgede planlama çalışmalarına hızlıca başlanacaktır. Kalan etabın da devlete mali yüke gerek kalmadan imar uygulaması ile çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu süreç devam ederken yine belediyemizce tarım alanı dışında imar planı olan Mahmutlar-Kargıcak etabının imar uygulamaları tamamlanmış olup, bu kısımlarda çalışmalara engel herhangi bir mülkiyet problemi yoktur."