Karantinaya Alınan Çocuğun Sonuçları Açıklandı

Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde bulunan bir otele tatil için gelen İngiliz 4 kişilik ailenin kız çocuğunun vücudunda çıkan kabarcıklar, tedirginliğe sebep oldu. Maymun çiçeği vakasının belirtilerinin gözlemlendiği İngiliz çocuğun hastaneye götürülmesinin ardından burada yapılan tetkikler sonrasında, testi Ankara’ya gönderildi. Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada İngiliz turistin test sonuçlarının geldiğini açıkladı. Aldemir, turistin su çiçeği geçirdiğini bildirdi. Aldemir, “Suçiçeği ve Maymun çiçeği hastalığının belirtileri aynı olması sebebiyle emin olmak istedik. Bu nedenle test Ankara’ya gönderildi. Ve su çiçeği olduğu öğrenildi. Korkulacak bir durum yok” diye konuştu.