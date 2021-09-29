Karaman Köprüsü’nün ayakları yükseliyor

1960’lı yıllarda inşa edilen ve oluşan korozyon sonucu güvenlik açısından tehlikeli hale gelen Hürriyet Caddesi üzerindeki Karaman Köprüsü,Başkan Muhittin Böcek’in talimatı ile yıkıldı. Yeni yapılacak modern köprünün inşaatı hummalı bir şekilde sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandığında yıkılan 8 metre genişliğindeki köprü yerine 14.5 metre genişliğinde araçların ve yayaların daha güvenli ulaşım sağlayabileceği bir köprü inşa edilmiş olacak.

23 AĞUSTOS’TA YIKILDI

Karaman Köprüsü’ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, “Başkanımız Muhittin Böcek’in can ve mal kaybı oluşmadan hemen eski köprünün yıkılıp, yenisinin yapılması talimatını vermesinin ardından çalışmalara hızla başladık. Performansı ve dayanımı düşük olan eski Karaman Köprüsü’nü 23 Ağustos’ta yıkarak, yeni köprünün inşasına başladık. Köprü ayaklarını dikiyoruz” dedi.

KÖPRÜ AYAKLARI YAPILIYOR

Karatepe, Doyran, Bahtılı,Çakırlar ve Geyikbayırı gibi birçok mahalleyi şehri merkezine bağlayacak olan yeni köprünün 6 ayağının her birinde ayrı ayrı işlemler devam ediyor. İki köprü ayağının kirişleri bağlandı, bir tanesinin kolonları yapıldı, diğerinde kazık işlemleri devam ediyor. Bir diğer köprü ayağının ise demiri döşendi. Kalıbı çakılıp, beton dökülecek. Çalışmalar tamamlandığında hem yayaların hem araçların rahatlıkla geçebileceği konforlu ve güvenli bir köprü hizmete sunulmuş olacak. Yeni Karaman Köprüsü’nün Kasım sonu gibi imalatlarının bitirilmesi ve trafiğe açılmasını planlanıyor.