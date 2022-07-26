Karakocalı’da Pes Dedirten Görüntüler

Alanya’nın doğası işte böyle katlediliyor. Cennetten bir köşe olan Alanya’nın farklı bölgelerinden çevre kirliliği ile ilgili görüntüler gelmeye devam ediyor. Alanya’nın Karakocalı Mahallesi’nde yol kenarına atılan molozlar ve çöp yığınları çevreye verdiğimiz değeri bir kez daha gözler önüne sererek çevreye karşı duyarlılığımızı sorgulattı. Yetkililere seslenen mahalle halkı, “Bu bölgede birçok inşaat yapılıyor. Zaten yeşil alan gittikçe azalıyor. Nefes almak için kalan bölgelerimizi de kendini bilmez çevre düşmanları moloz ve çöplerle dolduruyor. Bu insanlara kim, neden göz yumuyor? Çevreyi katleden bu tür insanlar en büyük cezayı almalı. Aksi takdirde bu ve buna benzer olayları Alanya’da sıkça görürüz. Yetkililer bu bölgede denetimlerini arttırmalı, çöp ve molozları bir an önce temizlemeli” şeklinde konuştular.