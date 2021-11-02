Karakocalı Muhtarı ve bölge sakinlerinden Başkan Şahin’e plaketli ziyaret

Alanya’nın doğu mahallelerinin ortak yaylalarının güvenlik ve sağlık sorununa çözüm üreten Başkan Şahin’e teşekkür ziyareti gerçekleştiren Karakocalı Mahalle Muhtarı Şerafettin Yiğit ve mahalle sakinleri: “Yıllardır çözülemeyen sorunumuzu Başkanımız Mehmet Şahin’e ilettikten sonra 20 gün içinde sorunumuz çözüldü. Mehmet başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yaparsa Mehmet Şahin yapar dediler, biz de kendisinden destek istedik sağ olsun hemen sorunumuzu çözdü. Allah kendisinden razı olsun” dediler.

Ziyareti değerlendiren Başkan Şahin ise şunları söyledi: “Karakocalı (Gökbel) Mahalle Muhtarımız Şerafettin Yiğit ve Karakocalı’nın kıymetli sakinleri, Odamıza sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek bizleri onore ettiler. Alanya’mızın Doğu Mahallelerinin ortak yaylalarına kazandırdığımız güvenlik ve sağlık hizmetleri nedeniyle teşekkür ziyareti yapan, tarafıma plaket takdim eden ve Karakocalı’nın tarım ürünlerinden hediye getiren Muhtarımız ve vefalı yöre sakinlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Biz köy, kent demeden şehrimizin sorunlarının çözümüne katkı yapmaya devam edeceğiz. Halkımızın bize ihtiyacı olduğunda yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ne yaptıysak önce Yüce Allah’ın izni sonra halkımızın teveccühü ve desteği ile yapıyoruz. Sürpriz ziyaretleri ile bizleri duygulandıran Çalışkan Muhtarımız Şerafettin Yiğit ve vefalı yöre sakinlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbimin izni ve halkımızın desteği ile Alanya’mızın çözülemeyecek hiçbir sorununun olmadığına inanıyorum.”

ŞAHİN’E PLAKET

Ziyaretin son kısmında Karakocalı Mahalle Muhtarı Şerafettin Yiğit, Başkan Şahin’e avokado ve bölgede yetişen tarım ürünlerinden oluşan paket ile bir de teşekkür plaketi takdim ederek, mahallesinde yaşanan her sorunda Başkan Şahin’in imdada yetiştiğini belirterek verdiği destekten dolayı teşekkür etti.