Karadağ’dan Ankara Çıkarması

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetimi geçtiğimiz günlerde Ankara’ya giderek partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. Ziyaretin ardından Alanya’ya dönen Karadağ, bugün tekrar Ankara’ya giderek CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Karadağ’a ziyarette CHP İlçe Sekreteri Ali Hancı ile İlçe Saymanı Gülçin Güner de eşlik ettiler. Genel merkezde birtakım temaslarda bulunan ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile de görüşen partililer bugün Alanya'ya dönecek.