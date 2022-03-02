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Karadağ’dan Ankara Çıkarması
CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ tekrar Ankara’ya giderek partisinin genel merkezini ziyaret etti.
GÜNDEM 02.03.2022, 08:57 Zeynep Oktay
CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetimi geçtiğimiz günlerde Ankara’ya giderek partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. Ziyaretin ardından Alanya’ya dönen Karadağ, bugün tekrar Ankara’ya giderek CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Karadağ’a ziyarette CHP İlçe Sekreteri Ali Hancı ile İlçe Saymanı Gülçin Güner de eşlik ettiler. Genel merkezde birtakım temaslarda bulunan ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile de görüşen partililer bugün Alanya'ya dönecek.
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