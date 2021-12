Karadağ Asgari Ücreti Değerlendirdi

Asgari ücrette yaşanan artışla birlikte her gün gelen diğer zamlara dikkat çeken Karadağ, bunun nereye kadar gideceğinin belli olmadığını ifade etti. Karadağ, “Öncelikle hayırlı olsun ama yeteli değil. Benzine 53 kuruş yeniden zam geliyor. Zam yapılmasın ancak bu zamların önüne durmak gerekiyor. Zamların önüne durulmadığı müddetçe asgari ücrete ne yaparsanız yapın bunu durdurmak mümkün değil. Asgari ücret belli bir süre içerisinde yapılıyor ancak zamlar her gün yapılıyor. Her gün zam, zam nereye kadar gidecek belli değil. Asgari ücret bugün 384 dolar olması gerekirken 280 dolara düştü. 100 dolar kayıp var. Tabiki tatmin edici değil. Türkiye’de akaryakıttan tutun her şey aşağı yukarı dolar bazında zam görüyor. Dolayısıyla yapılan zam kesinlikle tatmin edici değil. Sen asgari ücrete zam yapma ama şunlara da zam yapma. Zam yapıyor ama her tüketim malzemesine de zam geliyor” dedi.

“TURİZMCİLERİ ÇOK KÖTÜ BİR SEZON BEKLİYOR”

İşverenler açısından da asgari ücreti değerlendiren Karadağ, şu an için miktarın tatmin edici ancak ilerde ise böyle olmayacağını söyledi. Karadağ, “İşin kritik noktası şu. Eğer dolar üzerinden bir iş yapıyorsanız, sattığınız ürün döviz üzerinden ise belki tatmin edici. Turizmci belki memnun olabilir ancak bu asgari ücret ile birlikte bir çalışanın maaşı vergileri, sigortası ile beraber 6 bin TL. Dolayısıyla yine yüksek bir rakam. Ticaretiniz döviz üzerinden ise belki şu an için tatmin edici gibi gözüküyor ama ilerde artacak olan benzin, elektrik ve bütün girdilere zam yapıldığı zaman turizmcileri yine çok kötü bir sezon bekliyor diye düşünüyorum” diye konuştu.