Kamyonetle Halk Otobüsü Çarpıştı: 4 Yaralı

Kaza, dün saat 22.40 sıralarında Yeşilöz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Musa A. idaresindeki 33 L 8281 plakalı kamyonet, D-400 Karayolu’na çıkmak isteyen Ali Ş.’nin kullandığı ve içinde yolcu bulunmayan halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Cengiz D., İbrahim K., Ahmet Mert G. ve halk otobüsünün şoförü Ali Ş. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ŞAHISLARIN, HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Cengiz D., İbrahim K. ve Ahmet Mert G. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine, otobüs şoförü Ali Ş. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan şahısların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.