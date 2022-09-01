Kamburoğlu; ALTSO Başkan Adayı Değilim”

''Biz Mehmet Şahin başkanımla 2013’te yola çıktık, kader birliği yaptık, bugüne dek söz verdiğimiz projelerin katbekat fazlasını hayata geçirdik. Alnı ak, başı dik bir şekilde bu makamı 5 Kasım’da yeni bir arkadaşa devredecek olan Mehmet Şahin başkanımız, geçen hafta yaptığı açıklamada, Alanya Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu ilan etti. Öyle bir ekibimiz var ki her zaman tüm kararları oybirliği geçirdik. Biz ekip olarak görevimize ve Alanya’mıza hizmet etmeye devam ediyoruz.

Kamuoyunda ve siyasi kulislerde ‘Ali Kamburoğlu ALTSO’ya aday olacak mı?’ sözlerini ben de duyuyorum. Yakın çevrem bana bunu çok sık soruyor. Bugün bu konu hakkında ilk ve son açıklamayı yapmayı uygun buldum.

Beni bu göreve layık gören, aday olursam destek vereceğini söyleyen tüm iş insanı arkadaşlarıma, esnaf dostlarıma, ağabeylerime, ablalarıma, kardeşlerime teşekkür ederim. Ancak ALTSO Başkanlığı’na aday olmayacağım. Temennim, yeni seçilecek arkadaşımız, 2013’ten bugüne onlarca dev projeyi hayata geçiren Mehmet Şahin ve yönetiminin Alanya ticaretine kattıklarının üzerinde hizmetlerde bulunur, Alanya ticaretine yeni bir ivme kazandırır. Şimdiden tüm adaylara başarılar dilerim. Sandıktan kim çıkarsa çıksın, kazanan Alanya’mız ve Alanya ticareti, Alanya esnafı olsun.”