Kaldığı Yurtta Katledilen Öğrencinin Babası İlk Kez Konuştu!

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki özel erkek öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İ.G. (38), 7 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi M.S.T'yi henüz bilinmeyen nedenle yurdun yemekhanesinde öldürmüştü. Şüpheli, olay yerinde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Antalya Valiliği, şüphelinin çeşitli psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu, 29 Temmuz'dan sonra aylık rutin kontrollere gitmediğinin tespit edildiğini bildirmişti.

MEMLEKETİ KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ

M.S.T'nin cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından naaşı yakınlarınca teslim alınarak kente getirilen M.S.T. için Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

"BU KISACIK ZAMAN DİLİMİNDE BİLE BİZE GURURLAR YAŞATTI"

Ayakta durmakta güçlük çeken baba Halil T, oğlunun tabutu başında yaptığı konuşmada, sözün bittiği yerde olduklarını söyledi. Bugünü Şeb-i Arus ve düğün gecesi olarak düşündüklerini ifade eden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Halil T, şöyle konuştu:

"Kelimelerin, sözün bittiği yerdeyiz. Bugün bizim Şeb-i Arusumuz, biz bunu düğün gecesi olarak düşünüyoruz Mevlana'nın diliyle. Dünyanın geçici bir yer olduğunu, emanet sahibinin vakti saati geldiğinde emanetini aldığını, bizim bu konuda bir irademizin, bir etkimizin olamayacağının bilincindeyiz. Evet, önü vahşet gibi biz arkasındaki rahmete talibiz. O şekilde düşünüyoruz. Evladımız, biz annesi babası olarak yaşı, ömrü, hikayesi bizim için kısa oldu. Ama o kısacık zaman diliminde bile her noktada bize gururlar yaşattı" dedi.

"SEFERLE EMİR OLUNDUK"

Sözlerine devam eden Halit T,"Üniversite sınavına hazırlanırken, oğlum iyi düşün iyi tart dedim, öncelikle Maraş istersin dedim. Kendine hazır görmezsen dışarıya gitme dedim. O da, 'Sefer baba' dedi. Seferle emir olunduk dedi. Tamam oğlum dedim. İlk seferde illa ki bir yer tuttururum diye kendini sıkma dedim ve bu sınavın öncesi psikolojik biraz da şiddet dedim. Heybemde tek ok var baba dedi. Fazla ok almaya gerek yok dedi. Tek atış dedi. Hayaliydi hep hayal kurardı ve elde etti bu hayalini. Ummadığı bir zor alana yönelemedi ve hedefine gitti ve hedefine ulaşmıştı" dedi.

"KONAKLADIĞI ELLER, EMİN ELLERDİ"

Oğlunun barındığı yerden emin olduğunu ve birçok tanıdığının yurttan memnun kaldığını anlatan Halil T, buradan çıkarılması gereken dersin hastalıklı kişilerin işe alınırken tekrar tekrar düşünülmesi olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

"Kendisinin kaldığı, konakladığı eller, emin ellerdi. Biz bundan eminiz. Daha önce defaatle kardeşlerimizden, değişik kişilerden bu emanet yuvasına koyduklarımızdan hep randıman aldık. Biz o konuda asla yanlış fikre asla katılmıyoruz. Sadece bizim buradan çıkaracağımız bir ders var. Bu hastalıklı şahıs maalesef son zamanlarda kontrollerinin dışına çıktığı için böyle insanları işe alıp yerleştirirken adeta pimi çekilmiş birer bomba gibi toplumun, halkın içine koyarken devlet büyüklerimizin bir daha, bir daha düşünmesini istiyorum. Buradan dersler çıkarılmalı, ibretler çıkarılmalı, aynı hatalar tekrar edilmemeli. Bizim evladımız orada herhangi bir kavga, herhangi karşılıklı bir tartışma değil, tamamen denk geldiği için o şahsın kriz anına, bunun neticesinde olan bir vahşet. Biz kendisinden razı olduk, defaatle bizi gururlandırdı, sevindirdi. Rabbim daha çok seviyormuş ki bizden, daha kısa sürede yanına aldı."

"DEDİKLERİMİZİ AYNEN HAYATINA KATMIŞ"

Halil T, oğlunun herhangi bir tartışma ya da kavgaya karışmadığını, katilin kriz anına denk geldiği için böyle bir olayın başına geldiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oğluma 'Gönül insanı ol, gönüllere gir.' demiştim. Dün gittiğimiz Antalya'da o kısa 2 ay gibi sürede sağ olsun, dediklerimizi aynen hayatına katmış. Çevresinde bulunan ve kendisini bu kısa sürede tanıyan insanlar, bizlere memnuniyetlerini dile getirdiler. Anne-baba olarak biz de bundan defalarca gurur duyduk. Rabbim mekanını cennet eylesin. Şehitler ve şühedalar zümresine nasip eylesin. Evet acı, evlat acısı. Bir yönüyle sabredersek arkasındaki rahmete de inşallah ulaşacağımızın bilincindeyiz. Biz kendisinden razı olduk, kendisi bizi defalarca gururlandırdı, sevindirdi. Rabbim bizden daha çok seviyormuş ki kısa sürede yanına aldı. Toprağı bol olsun."

BELEDİYE BAŞKANI DA TÖRENE KATILDI

Gencin cenazesi, Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Ali Canbolat tarafından kıldırılan namazın ardından toprağa verildi.

Törene katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, baba Halil T'ye başsağlığı diledi.