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Kalan Ailesinin Acı Günü
Maren Beach Suite Otel ve Maren Gubba Lounge sahiplerinden Mustafa Kalan, amansız hastalık sonucu vefat etti.
GÜNDEM 02.09.2022, 09:40 Mihriye Özkan
Alanya’nın tanınmış turizmcilerinden Mustafa Kalan, 74 yaşında amansız hastalık sonucu aramızdan ayrıldı.
Son 3 yıldır kanser tedavisi gördüğü bildirilen Kalan, son 1 aydır Antalya'da özel bir hastanede yatıyordu. Kalan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.
Maren Beach Suite Otel ve Maren Gubba Lounge sahiplerinden olan Kalan, Maren Gubba Lounge işletmecisi Fatih Kalan'ın babasıydı. Cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Bektaş Mezarlığı'na defnedilecek.
7gün Haber, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.
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