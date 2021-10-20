Kadıoğlu’na nazar değdi

Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Klasika-M Rus Okulu Kurucusu Cuma Kadıoğlu, dün akşam dostlarıyla yaptığı bir maçta adalesinden sakatlandı. Kadıoğlu, arkadaşları tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada Dr. Anıl Gülcü tarafından tedavi edilen Kadıoğlu’nun adalesinde 2. Derece yırtık olduğu ve tedavisinin 6 hafta boyunca süreceği belirtildi.