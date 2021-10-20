Flaş HaberÜnlü turizmcinin acı günü
Kadıoğlu’na nazar değdi
Aytemiz Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Klasika-M Alanya Rus Okulu Kurucusu Cuma Kadıoğlu, dün yaptığı bir özel maçta adalesinde yırtık oluşması üzerine sakatlandı.
GÜNDEM 20.10.2021, 13:22 Meliha Yılmaz
Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Klasika-M Rus Okulu Kurucusu Cuma Kadıoğlu, dün akşam dostlarıyla yaptığı bir maçta adalesinden sakatlandı. Kadıoğlu, arkadaşları tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada Dr. Anıl Gülcü tarafından tedavi edilen Kadıoğlu’nun adalesinde 2. Derece yırtık olduğu ve tedavisinin 6 hafta boyunca süreceği belirtildi.
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