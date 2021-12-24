Kadınlardan Şimşek’e Tam Destek

NFZ Butik Mağazasının sahibi Nafize Kaplan, Organizasyoncu Büşra Akbaş ve Pet Shop Sahibi Sedef Yalçıntaş Şimşek’in yönetiminde yer alarak çalışmalara başladı.

Esnaf Odası’nın favori adayı Şimşek’e her kesimden destek gelmeye devam ediyor. Şimşek’in projelerinin ve çalışmalarının esnafa yönelik olduğunu belirten NFZ Butik sahibi Nafize Kaplan, ‘’Başkanımız ve ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnaf odası Ocak ayındaki seçimle birlikte inşallah bir değişim yaşayacak. Biz kadınlar inanıyoruz ki bu değişimden kazanan yine esnafımız olacak. Bu yüzden başkanımızın sonuna kadar arkasındayız’’ dedi.