Kadınlar üretiyor Alanya kazanıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in göreve geldiği günden bu yana üzerinde titizlikle durduğu koza kooperatifi, büyüyerek gelişmeye devam ediyor. 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Alanyalı ve Yeni Alanyalı Kadınlar Elele Üretiyor, Alanya Kazanıyor” projesinin imza töreni gerçekleştirildi. Törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, S.S. Alanya Koza Ürünleri El Sanatları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nilgün Akman ve üyeleri ile Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaloğlu ve üyeleri katıldı.

KENTE YENİ ATÖLYELER KURULACAK

Proje tamamlandığında Alanya Belediyesi tarafından yeni bir atölye de kooperatifin hizmetine sunulacak. Belediye tarafından ayni katkı olarak sunulacak binada; iki adet çalışma atölyesi, sergi ve fuaye alanı, kütüphane, çocuk oyun alanı vb. sosyal alanlar ile toplamda 50 kişinin çalışabileceği 400 m2 alan yararlanıcıların kullanımına sunulacak.

Kurulacak dokuma, dikiş ve tasarım atölyeleri için; motor sistemli kuşgözü çakma makinası, nakış makinası, dört iplik overlok dikiş makinası, düz reçme dikiş makinası, elektronik düz dikiş makinası, ince ve kalın iş kesim motoru, kazanlı dar paskara, bilgisayarlı dokuma tezgahı ve geleneksel dokuma tezgahı gibi ekipmanlar temin edilecek.

ATÖLYELERDE 12 FARKLI ÜRÜN GELİŞTİRİLECEK

Atölyelerde S.S. Alanya Koza Ürünleri El Sanatları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve 12 yabancı uyruklu derneğine mensup kadınlar tarafından ortaklaşa olarak yöreye has ipek kozası ve muz lifi gibi hammaddelerden moda, ev tekstili ve hediyelik eşya kategorilerinde 12 farklı ürün geliştirilecek ve bu ürünlerin tasarım tescilleri alınacak.

BEDESTEN’DE SERGİLENECEK

Üretilen ürünler marka danışmanlığı alınarak Belediye tarafından tahsisi yapılan 2 adet satış dükkanı ve Alanya Kalesi’nde Bedesten’deki dükkanlarda sergilenerek satışa sunulacak. Ayrıca 4 ayrı dilde desteği bulunan E-Ticaret modülünü barındıran web sitesi kanalıyla satışlar dijital platformla desteklenecek.

SOSYAL BÜTÜNLEŞME KUVVETLENECEK

Son 10 yılda sayıları 32.000’i geçen Alanya’ya yerleşik yabancıların kurmuş olduğu derneklerin halihazırda 750’den fazla üyesi bulunuyor. Proje ile dernek üyesi kadınlar yerel halk ile atölye çalışmaları ve eğitimler vasıtası ile kaynaşarak ortak bir çalışma yürütmüş olacak. Ayrıca Alanya’ya yerleşik yabancılar her yıl geleneksel olarak Alanya Uluslararası Noel Pazarı ve Alanya Turizm ve Sanat Festivali gibi festivallerden elde ettikleri gelirleri Alanya’da o yıl gerekli gördükleri bir alanda bağışlıyorlar. Proje kapsamında üretilecek muz lifi biblo, ipek kozası çiçekleri vb. ürünlerden elde edilecek gelirin de bir kısmının Alanya’da sosyal sorumluluk işlerinde kullanılacağı öngörülüyor.

GÜLER: “ÖZGÜN NİTELİKLERE SAHİP BİR PROJE”

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Yabancılar Meclisi’nin projeye dahil olduğu ilk proje olması ve koza gibi özel bir ürün ortaya koyulması projeyi daha özgün hale getiriyor. Biz sosyal bir amacı gerçekleştirmeye çalışırken kullandığımız aracın mümkün olduğunca sürdürülebilir bir ticari işe dönüştürmeye çalışıyoruz. Böylece sürdürülebilirliği mümkün oluyor. Ayrıca bu projenin bir diğer önemi de ülkelerarası kültürel alışverişi mümkün kılacak olması. Başta Sayın Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor, tüm taraflar için bu imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

YÜCEL: “SOSYAL BELEDİYECİLİK BİLİNCİYLE ÇALIŞIYORUZ”

Projenin fikir aşamasından uygulama aşamasına kadar büyük heyecan duyduğunu ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise; “Çatısını oluşturduğumuz bu projeyle birlikte toplum yararına bir şeyler yapmak için çalışacağız. Yerel yönetici olarak sadece yol, elektrik, suyla değil sosyal yaşamları doğrudan etkileyecek olan projeler üretmek durumundayız. Kültürel varlıklarımızı geçmişten günümüze koruduk ve bunları da gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarmak en büyük amaçlarımızdan birisi. Yeni Alanyalılar’ın da içerisinde aldığı bu projenin güzel bir uygulama olacağını düşünüyorum. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler imzaları atarken misafirlerle birlikte hatıra fotoğrafı çekilerek imza ve bilgilendirme toplantısı sona erdi.