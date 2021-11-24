Kadına şiddeti reddediyoruz!
25 Kasım, Birleşmiş Milletler tarafından, "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verilmiş, bugün kadın haklarına, şiddetten arınmış toplum hayatına dikkat çekme ve hatırlama, temel insan haklarını yüceltme vesilesi olmuştur.
Kadına yakıştırılan tüm rollerin aksine;
KADIN ZAYIF DEĞİL, GÜÇLÜDÜR
KADIN HAREKETSİZ KALAN DEĞİL, EYLEME GEÇENDİR
KADIN KIRILGAN DEĞİL, DİRAYETLİDİR
KADIN DAĞITAN DEĞİL, TOPARLAYANDIR
KADIN TÜKETEN DEĞİL, ÜRETENDİR
KADIN AKILSIZ DEĞİL, ZEKİDİR
KADIN BOZAN DEĞİL YAPANDIR…
Toplumda kadına biçilen her türlü cinsiyetçi rollerin ortadan kaldırılması, kadının acıya razı olduğu ön kabulünden toplumun arındırılması, kadının tüm bireylerle eşit haklara sahip insan olduğu bilincinin yerleştirilmesi için çalışmaya devam çağrımızı yineliyoruz.
Doğarken seçemediğimiz cinsiyetimiz dolayısıyla şiddete maruz kalmak kabul edilemez. Oysaki kadın donanımlı bir kaynak, verimli bir işgücü demektir. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının potansiyelinin kullanımını kısıtlamak akıl ile açıklanamaz.
Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi: “Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse o sosyal toplum felçlidir.”
Kabullenme, sonucun değişmeyeceğine olan inanç, ne yapılırsa yapılsın aynı kalacağı önyargısı ve pasif kalma hali olarak açıklanan öğrenilmiş çaresizlikten, ataletten kurtulup harekete geçme zamanıdır, şiddetin her türünü reddetme zamanıdır.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|13
|19
|11. Altay
|13
|16
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
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|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Samsunspor
|12
|16
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|14
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7