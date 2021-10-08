Kadın Kooperatifleri Festivali önemli misafirler ağırlıyor

Kooperatifçilik çatısı altında güçlerini birleştiren kadın kooperatifleri, Kepez Belediyesi’nin Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’nde buluştu. 1 Ekim’de kapılarını açan ve 10 Ekim tarihine kadar devam edecek olan festival, yoğun ilgi görüyor. 10 ilden 44 kadın kooperatifinin katıldığı festival, Türkiye’nin dört bir tarafından önemli konukları da ağırlıyor. Kadın kooperatiflerini desteklemek amacıyla birçok kuruluşun heyetler halinde ziyaret ettiği festivali, Sivas Valisi Salih Ayhan’ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan’da beraberindeki heyetle ziyaret etti. Zeynep Ayhan, DokumaPark’taki festival stantlarını gezdi, ürünler hakkında bilgi aldı ve kadın girişimcilere de destek olmak amacıyla alışveriş yaptı.

Destek paketini anlattı

Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy’da, Sivas Valisi Salih Ayhan’ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan’ı kadın kooperatifleri festivali hakkında bilgilendirdi. Zeynep Ayhan ve heyetini kaldıkları konaklama alanında ziyaret eden Başkan Yardımcısı Özsoy, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün kadın girişimcileri ve kadın kooperatiflerini destelemeye yönelik 5 maddelik destek paketini anlattı. Özsoy, kadınların güç birliğinin çok önemli olduğunu ve bunun içinde her hizmette kadının, kadın girişimcinin ve kadın kooperatiflerinin yanında durduklarını ve durmaya da devam edeceklerini söyledi. Zeynep Akkiraz Ayhan’da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye ve ekibine kadın girimcileri bir araya getiren, destekleyen çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kadın kooperatiflerine pazarlama desteği

Kepez Belediyesi’nin düzenlediği Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’ne katılan kadın kooperatiflerine de, ürünlerini pazarlama konusunda önemli kuruluşlardan destekler geliyor. Kadın kooperatifleri festivalini, ALBİKERE Alışveriş sitesi yetkilileri de ziyaret etti. Festivale katılan kadın kooperatiflerinin ürünleri bu alışveriş sitesi üzerinden satılarak, kadın kooperatiflerine pazarlama desteği sağlanacak.