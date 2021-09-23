Kadın kooperatifleri festivalde buluşuyor

Kooperatifçilik çatısı altında güçlerini birleştirerek, el emeğini ekonomik değere dönüştüren kadın girişimciler Kepez’de buluşuyor. Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali" 1 Ekim’de başlıyor.

Türkiye’nin dört bir tarafından 41 kadın kooperatifinin katılacağı festival, Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokuma Park’ta düzenlenecek. Kadın girişimcileri bir araya getirecek festival, kadın kooperatiflerine hem el emeklerini kazanca dönüştürme, hem de deneyimlerini paylaşma imkanı sunacak. Kepez Belediyesi, Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali için dolu dolu bir etkinlik tablosu hazırladı. Dokuma Park’ta 10 gün sürecek festival, konserler, söyleşiler ve workshoplarla renklenecek.

Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’nde, uzman eşliğinde aromatik bitkiler konusunda da seminerler verilecek. Kepez Belediyesi’nin Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali, 1-10 Ekim tarihlerinde Türkiye’nin dört bir tarafındaki kadın girişimcileri bir araya getirecek.