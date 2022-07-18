Kabine'den KYK Borçları İçin Karar Çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, mezun öğrencilerin KYK borcuna ilişkin olarak, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir farkı veya faiz farkı olmaksızın, sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık" dedi.

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirecek adımı atmamaları halinde, süreci donduracağımızı hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, mezun öğrencilerin KYK borcuna ilişkin olarak, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir farkı veya faiz farkı olmaksızın, sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık" dedi.

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirecek adımı atmamaları halinde, süreci donduracağımızı hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

" Bayram tatili sonrası ruhen ve bedenen dinlenmiş olarak evlerine dönen vatandaşlarımızdan daha çok çalışmasını daha çok gayret göstermesini bekliyorum. Birliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz.

27 Haziran'da ülkemizi temsil etmek üzere NATO Toplantısı'na katıldık. NATO'nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri noktasında olması konusunu gayet açık bir şekilde dile getirdik.

İsveç- Finlandiya açıklaması

İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirecek adımı atmamaları halinde, süreci donduracağımızı hatırlatmak isterim."

FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır.

Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu ile bayramda 140 milyon lira kazanç sağlandı. Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı da 8 buçuk milyondan 26 milyona çıkarak üç kat arıtmıştır."

Ülkemizdeki araç sayısı 8,5 milyondan 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır, hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyordunuz, rakam ortada; otomobil satış yerlerinde birinci el araç bulmakta sıkıntı çekiyorlar.

Maliyet artışlarıyla açıklanmayacak enflasyon ve fiyat artışları oluyor. Türkiye'yi bu küresel fırtınadan kurtararak selamete kavuşturmaya kararlıyız. Önümüzdeki şubat ve mart ayları itibarıyla uyguladığımız politikanın neticelerini daha iyi görmeye başlayacağız. İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. Yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

Öğrencilerin KYK borcuyla ilgili açıklama

Alınan kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten iki yıl sonra başlıyor. Bu süre içinde mezun öğrenci henüz sigorta girişi olan bir işe başlamamışsa ödemeyi erteleyebiliyor. Kredi ödemelerinin belirli bir faiz üzerinden değil, üretici fiyat endeksi farkına göre yapılıyor. Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık.

Kredi geri ödemelerinin herhangi bir farkı veya faiz farkı olmaksızın, sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık