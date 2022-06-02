Jandarmalara Ginger Bisikleti

Alanya Kestel Jandarma uygulama noktasında gerçekleşen programa Kaymakam Ürkmezer, Kaymakam Refiki Ramazan Kıyak, İlçe Jandarma Komutanı Yrb. Engin Burak Mindivanlı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ve Jandarma personelleri katıldı.

Alanya Jandarma Komutanlığı devriye hizmetlerinde kullanılmak üzere ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) destekleriyle Mahmutlar ve Kestel sahil bandında turizm sezonunda artan nüfus sebebiyle asayiş olaylarının önüne geçmek ve suç önleyici devriye ekipler çalışmaları kapsamında Alanya Jandarma Komutanlığına ‘’Ginger Elektirikli Bisikletler’’ teslim edildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Ürkmezer “Alanya’mız hem Jandarma hem Emniyet açısından yaz sezonunda nüfus ve hareketliliğin arttığı ve buna paralel olarak asayiş olaylarının da gerçekleştiği bir kentimiz. Bu anlamda sahillerimizin güvenliği bizim için çok önemli. Jandarma sorumluluk alanındaki Kestel ve Kargıcak arası sahil bandında olabilecek asayiş olaylarının önlenmesinde mobil ekiplerimizin çalışmalarına her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Bu kapsamda bugün burada Alanya Ticaret ve Sanayi Odasının ve Başkanı Mehmet Şahin’in destekleriyle İlçe Jandarma Komutanlığımıza ‘’Ginger’’ hareketli araçları kazandırıyoruz ve desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu sayede Kargıcak ile Kestel arasındaki sahil bölgelerimizde asayiş olaylarına karşı suç önlemede istatistiksel olarak başarı sağlayacağımızı ve sahillerimizin güvenliğinin daha da artacağını düşünüyoruz. Alanya’mızın huzur ve güvenliği için; Jandarma, Emniyet ve diğer tüm kurumlarla hep birlikte çalışacağız” dedi.

Kaymakam Ürkmezer’in konuşmasının ardından söz alan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ise “Güvenlik çok önemli bir konu. Jandarma ve Emniyet birimlerimiz Alanya’mızın huzurlu ve güvenli olması için sürekli görevleri başındalar. Bugün Jandarma Komutanlığımıza ‘’Ginger’’ araçlarını teslim ettik. Şehrimizin huzur ve güveni için güvenlik güçlerimizle koordineli bir şekilde çalışmaya ve gereken desteği vermeye her zaman hazırız” dedi.