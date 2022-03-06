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Jandarma Ulaş Parkı’nda Denetimleri Arttırdı
Alanya’da hafta sonları gençlerin uğrak noktası olan ve bir çok gencin yüksek seste müzik, drift ve akrobasi hareketleri yaptığı Ulaş Parkı’nda jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.
GÜNDEM 06.03.2022, 11:39 Meliha Yılmaz
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Trafik Timi ile birlikte Alanya’da özellikle hafta sonları gençlerin uğrak noktası olan ve bir çok gencin yüksek seste müzik açarak çevreyi rahatsız ettiği, motosikletle akrobasi hareketleri yaptığı Ulaş Parkı’nda denetimlerini arttırdı. Dün akşam saatlerinde bölgede denetim yapan ekipler kurallaya uymayan gençlere cezai işlem uyguladı. Jandarma ekiplerinin halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için Ulaş Parkı’nda denetimleri sıklıkla yapacağı öğrenildi.
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|32
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|32
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|28
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|27
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|25
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|26
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|40
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|28
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|27
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|23
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|24
|22
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|21
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|26
|19
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|63
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|55
|3. Real Betis
|26
|46
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|25
|45
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|45
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|44
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|22
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