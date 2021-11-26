İzlenme Rekorları Kıran Masterchef Alanya’da!

TV8’de ekranlarında izlenme rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü Alanya Kızılkule önünde çekiliyor. Program çekimi dahilinde MasterChef'in sunucuları Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da Alanya’ya geldi. Fenomen sunucular hem program çekecekler hem de Alanya’nın tanıtımına katkıda bulunacaklar. Alanya Belediyesi ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi işbirliğinde Alanya’ya gelen ekip, başta Alanya’ya özgü 'Gülüklü çorba' olmak üzere Alanya’nın diğer yöresel yemeklerini de yaparak tüm Türkiye’ye tanıtacaklar.