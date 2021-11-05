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İYİ Partili kadınlar, kadına şiddeti kınadı
Alanya Adliyesi önünde açıklama yapan İyi Parti üyesi kadınlar, “Yeter artık kadına yönelik cinayetler son bulsun, cezalar ağırlaştırılsın” dedi.
GÜNDEM 05.11.2021, 20:04 YEDİ GÜN HABER-2-
İyi Parti Alanya İlçe Teşkilatı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kadın Politikaları Başkanı Şenol Gülbahçe, Hukuk İşleri Başkanı Gökçen Kayakıran, Alanya Belediye Meclisi üyesi Didem Dim Özaltın, yönetim kurulu üyesi Zehra Soylu, Alanya Adliyesi’nde hazır bulundu. Kadın cinayetlerini kınayan Şenol Gülbahçe, ‘Yeter artık kadına yönelik cinayetler son bulsun,cezalar ağırlaştırılsın’ diyerek kadına yönelik şiddete karşı tepkimizi ortaya koydular” denildi.
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