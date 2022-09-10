İYİ Partili Başkandan Sitem

Taşlı sosyal medya hesabından şunları söyledi; ‘3. Tosmur halk konserini dün akşam sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Vatandaşlar birkaç saat eğlenip stres atma fırsatını yakalamış oldu, bunun mutluluğu bize yetti. Ancak şunu anladım ki bu organizasyonun sonunda; Tosmur muhtar azası olarak ve de IYI PARTİ TOSMUR MAHALLE BAŞKANI olarak; üzülerek söylüyorum ki TOSMUR birçok siyasilerce önemsenmediği, üvey evlât muamelesi gördüğünü bir kez daha anlamış oldum. Ahde vefanın olmadığını bu konserle anlamış oldum. Oysaki TOSMUR mahallemiz 11.000 civarı nüfusa sahip, 6000 küsur seçmene sahip, beldeden mahalleye dönüşmüş güzide bir o kadar insanları ile konumu ile güzel bir mahallemiz. Bu vesile ile davetimize icabet eden Belediye başkanı Adem Murat YÜCEL ALTSO başkan adayı Eray Erdem, MHP ilçe başkanı Mustafa Sümbül, diğer mahallelerimizin değerli muhtarlarına teşekkür ederim. AHDEVEFA’