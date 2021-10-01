İYİ Parti’den itfaiye ziyareti

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Alanya İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ziyareti değerlendiren Başkan Arıkan, “Bizleri içtenlikle karşılayan ve en güzel şekilde misafir eden İtfaiye Müdürümüz Sayın Hasan Çelik başta olmak üzere Alanya İtfaiye Teşkilatı Erlerine ve görevlilerine teşekkür ederiz. Yangından kazalara, sel baskınlarından zorda kalan hayvanların yardımına koşan itfaiyecilerimize çok şey borçluyuz. İtfaiye Haftası kutlu olsun.” dedi.