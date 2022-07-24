İYİ Parti’den Gökbel Çıkarması

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, yönetim kurulu ve partililer Gökbel ve Çayarası Yaylalarını ziyaret ederek esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Arıkan ve ekibi ilk önce esnafları ziyaret ederek onlarla dertleşti. Arıkan ve partililer daha sonra Gökbel’e çıkarma yaptı.