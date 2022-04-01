'İYİ Parti İktidar Yolunda İlerliyor'

Mahalle başkanları toplantısında hem yerelde hem genelde iktidarı hedeflediklerini belirten İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, “İktidara giden bu yolda karşımıza çıkacak olan engellere, mevcut iktidar tarafından iktidarın gücüyle oluşturulan baskı rejimine rağmen kenetlenerek milli ülkülerle donanmış inancımızı sahaya yansıtacak kadrolar oluşturacağız. Eli sıkılmadık vatandaş bırakmayacağız” dedi.

Mahalle başkanlarına teşekkür eden Arıkan, “Süreçteki çalışmalarda bizlere destek olduğunuz için mahalle başkanlarım olarak hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah hem genelde iktidar olacak, hem de Alanya Kalesi burçlarına İYİ Parti bayrağımızı asarak Alanya Belediye Başkanlığı makamını genel başkanımıza hediye ederek, haklı gururunu ve onurunu yaşayacağız” şeklinde konuştu.