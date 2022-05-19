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İYİ Parti Alanya'ya Yeni Üyeler
İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı yeni üyeler kazanmaya devam ediyor.
GÜNDEM 19.05.2022, 18:24 Meliha Yılmaz
İlçe Başkanı Alper Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimiz İYİ Parti’ye akın akın geliyor. 'Bu köhne düzene dur diyeceğiz' diyerek Hülya Hanım da İYİ’lik hareketine dahil oldu. Şahsıma ve teşkilatımıza övgü dolu sözlerle gelerek bizlere güvendiğini ve bizlerle çalışmak istediğini söylemesi de bugünümüze motivasyon oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu azmin ve kararlılığın karşısında bütün mihraklar darmadağın olur" ifadelerini kullandı.
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