İşte Yasa Dışı Tütün Mamulü Satışının Devlete Faturası

Devletin tüm mücadelesine rağmen gün geçtikçe büyüyen yasa dışı ticaret kolunun yalnızca vergi gelirlerini olumsuz etkilemediğine dikkat çeken Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, faaliyetini yasal zeminde sürdürmekte olan binlerce bakkal esnafının da bu işten büyük zarar gördüğünü dile getirdi.

‘EN BÜYÜK UNSURUN VERGİ’

Tütün mamullerinde satış fiyatının içindeki en büyük unsurun vergi olduğunun altını çizen Yenialp, “Devletin yalnızca 2022 yılında yaşadığı vergi kaybı 20-25 milyar TL civarında. Bu yasa dışı faaliyetin en büyük kaybedeni ise devlet. Ruhsatsız satış noktalarında tüketiciye sunulan vergisi ödenmemiş yasa dışı tütün ürünleri devletin vergi gelirlerinde büyük bir kayba neden oluyor. Hangi koşullarda üretildiği, içerisinde ne olduğu bilinmeyen, vergisi ödenmemiş ürünler, çok ucuz fiyatlardan ruhsatsız satış noktaları kanalıyla, tamamen kontrolsüz bir şekilde tüketiciyle buluşturuluyor” dedi.

‘ETKİLİ MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLMELİ’

Son olarak Antalya Aksu’da kaçak sigara üretimi yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda 33 bin adet içi tütünle doldurulmuş ve 212 bin 400 adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildiğini aktaran Yenialp,

Gazipaşa’da yol kontrol noktasında durdurulan bir kamyonda ise 500 bin adet makaron ele geçirildiğini sözlerine ekledi. Yenialp, “Maalesef gün geçtikçe büyümeye devam eden bu yasa dışı faaliyet alanının yok edilmesi için, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yapılan kapsamlı değişikliklerin bir bütün olarak uygulanması ve kolluk kuvvetlerinin yurt genelinde sürdürdüğü etkili mücadelenin aralıksız sürdürülmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.