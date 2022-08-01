İşte Küçülmez’in Kızı

Kestel Belde Belediye Başkanı İsa Küçülmez’in mezarı kızı olduğu iddiasıyla açılmasının ardından %99,99 ihtimalle İsabel Blank.’nin biyolojik babası olduğu tespit edildiOlayın ardından Küçülmez'in akrabası Kerim Küçülmez İsa Küçülmez’in kızının fotoğrafını paylaşarak " İyi ki doğmuş" dedi