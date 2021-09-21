İşte Antalya'nın son aşı durumu

Tüm dünya Covid-19 pandemisinin biteceği günü dört gözle beklerken, pandeminin sona ermesinde tek çare aşı olmak. Dün, Sağlık Bakanlığının birinci doz aşı haritasının yanı sıra ikinci dozun yer aldığı aşı haritasını paylaşmasının ardından birçok şehrin rengi maviden sarıya döndü. Türkiye'de 1,2 ve 3'üncü doz toplam aşılanma 105 milyon 611 bin 261'e ulaşırken, birinci doz aşı yapılma oranı yüzde 85,10, ikinci doz aşılanma oranıysa yüzde 68,13 olarak kayıtlara geçti.