İşte Alanya GZP’nin ilk 9 aylık istatistikleri

Buna göre, çevre ve yolcu dostu havalimanlarımızda eylül ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 81 bin 199, dış hatlarda 57 bin 491’e ulaştı. Eylül’de üst geçişler ile birlikte toplam 164 bin 766 uçak trafiği gerçekleşti. Koronavirüs (Covıd-19) salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2021 yılı Eylül ayında, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Bu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7 milyon 392 bin 642, dış hat yolcu trafiği 8 milyon 302 bin 182 oldu. Böylece eylül ayında direkt transit yolcular ile birlikte toplam 15 milyon 727 bin 47 yolcuya hizmet verildi. 2019 yılının Eylül ayında ise iç hatta 8 milyon 630 bin 703, dış hatta 12 milyon 204 bin 381 olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte toplamda 20 milyon 869 bin 608 yolcu trafiği olmuştu. Böylece 2021 yılında; iç hatta 2019’un yüzde 86’sı, dış hatta yüzde 68’i ve toplamda yüzde 75’i gerçekleşti.

DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre Gazipaşa (GZP) Alanya Havalimanı, 2021’in ilk 9 ayında iç hatlarda 287 bin 322, dış hatlarda 160 bin 108 yolcuya hizmet verdi. GZP’nin bu zaman aralığındaki toplam yolcu sayısı 447 bin 430 oldu. İstanbul Havalimanı’na eylül ayında 29 bin 749 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 8 bin 985 uçuş, dış hatlarda 20 bin 764 uçuş gerçekleşti. İstanbul Havalimanı’nda eylül ayında iç hatlarda 1 milyon 186 bin 186, dış hatlarda 2 milyon 893 bin 177 olmak üzere toplamda 4 milyon 79 bin 363 yolcuya hizmet verildi. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ise eylül ayında 4 bin 230 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında toplam 33 bin 979 uçak trafiği gerçekleşti.

Dokuz aylık (Ocak – Eylül 2021) dönemde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 549 bin 81, dış hatlarda 328 bin 643 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 53 bin 565 uçak trafiği gerçekleşti. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 49 milyon 959 bin 296, dış hat yolcu trafiğinin 41 milyon 318 bin olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 91 milyon 391 bin 65 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Havalimanı’nda dokuz aylık sürede, iç hatlarda 56 bin 523, dış hatlarda 136 bin 861 olmak üzere toplam 193 bin 384 uçak; iç hatlarda 7 milyon 477 bin 969, dış hatlarda 17 milyon 573 bin 891 olmak üzere toplam 25 milyon 51 bin 860 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bu sayı 31 bin 041 uçak trafiği oldu. İki havalimanında aynı dönemde 224 bin 425 uçak trafiği gerçekleşti.

Dokuz aylık (Ocak – Eylül 2021) dönemde, dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerimizdeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı; iç hatlarda 10 milyon 673 bin 185, dış hatlarda 15 milyon 844 bin 408; uçak trafiği ise iç hatlarda 98 bin 800, dış hatlarda ise 100 bin 602 olarak gerçekleşti. Turizm merkezlerimizdeki havalimanlarının 2021 yılının ilk dokuz aylık döneminde gerçekleşen yolcu trafiği şöyle:

– İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda iç hatlarda 4 milyon 148 bin 729, dış hatlarda 1 milyon 297 bin 485 olmak üzere, toplamda 5 milyon 446 bin 214 yolcuya hizmet verildi.

– Antalya Havalimanı’nda iç hat yolcu sayısı 3 milyon 452 bin 380, dış hat yolcu sayısı 12 milyon 798 bin 139 olmak üzere, toplamda 16 milyon 250 bin 519 yolcu trafiği gerçekleşti.

– Muğla Dalaman Havalimanı’nda iç hat yolcu sayısı 1 milyon 199 bin 297, dış hat yolcu sayısı 690 bin 84 olmak üzere, toplam yolcu trafiği ise 1 milyon 889 bin 381 oldu.

– Muğla Milas – Bodrum Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 585 bin 457, dış hatlarda 898 bin 592 olmak üzere, toplamda 2 milyon 484 bin 49 yolcuya hizmet verildi.

– Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda iç hat yolcu sayısı 287 bin 322, dış hat yolcu sayısı 160 bin 108 olmak üzere, toplamda 447 bin 430 yolcu trafiği gerçekleşti.