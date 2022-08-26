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İş Bankası 98 Yaşında
İş Bankası 98. yıl dönümünü Alanya’da Kutladı.
GÜNDEM 26.08.2022, 21:25 Mihriye Özkan
İş Bankası personeli bu sabah bankanın 98. Kuruluş yıl dönümünü Cumhuriyetin ve Bankanın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk koyarak kutladı. İlçedeki ve Mahmutlar Şube Müdürlerinin katıldığı kutlama programında personel Anıta çelenk bıraktı.
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