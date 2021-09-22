İş Adamı Hakkı Kurt, Amerika’da Erdoğan ile görüştü
Alanya’daki faaliyetleri ile dikkat çeken Kurt Safir İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Hakkı Kurt Amerika’da, Genel Müdür Esat Kurt ise Katar’da kritik görüşmeler gerçekleştirdiler.
GÜNDEM 22.09.2021, 11:50 YEDİ GÜN HABER
Alanya’ya pek çok yatırım yapan ve dev inşaat firması Kurt Safir’in Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Kurt Amerika’ya giderek, New York’taki Türkevi açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda siyasetçi ve iş adamının katıldığı açılışta Hakkı Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım ile de görüştü.
ESAT KURT KATAR’DA
Kurt Safir İnşaat’ın Genel Müdürü Esat Kurt ise Katar’ın başkenti Doha’da Türkiye Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu ile bir araya geldi. Genç iş insanı Esat Kurt, Büyükelçi Göksu ile Katar’da devam eden yatırımlar ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan çalışmalarla ilgili bir görüşme yaptı.
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