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İnşaattan düşen sıva ustası hayatını kaybetti
Alanya’da bir ev inşaatında sıva yaparken düşen 55 yaşındaki H.I. isimli şahıs hayatını kaybetti.
GÜNDEM 04.11.2021, 13:41 04.11.2021, 13:50 Meliha Yılmaz
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Toslak Mahallesi’nde meydana geldi. H.I.(55) isimli işçi çalıştığı ev inşaatının 4’ncü katında sıva yaparken bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek 12 metre yükseklikten toprak zemine düştü. H.I.’nın düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde H.I.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. H.I.’nın cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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