İngiltere Türkiye'yi kırımızı listeden çıkardı

İngiltere, 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı kategorisinde yer alan Türkiye'yi listeden çıkararak "seyahat edilebilir ülkeler" arasına aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da haberi sosyal medya hesabından duyurarak "İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırması bizler için memnuniyet verici bir gelişme. Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek." ifadelerini kullandı. Alınan karar uyarınca İngiltere artık ülkeleri yalnızca "yeşil" ve "kırmızı" kategorilere ayıracak. Kararla birlikte 11 gün geçirme zorunluluğu ortadan kalktı.



