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İmzalı Alanyaspor Forması Ela Bebek İçin Satışta
Alanya'da SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele eden Ela bebek için Alanyalı Sevcan Atılay, Alanyaspor’un imzalı formasını açık artırma ile satışa çıkaracak.
GÜNDEM 26.08.2022, 15:58 Mihriye Özkan
Foto Moda sahiplerinden Sevcan Atılay Corendon Alanyaspor'un ilk 11’nin imzasını taşıyan formayı altın görünümlü çerçeveyle Ela bebek için açık artırmaya sundu. Kız Meslek Lisesi karşısında bulunan Foto Moda’da sergilenen formayı kimin alacağı ise merakla bekleniyor.
‘NE OLUR BU SESE KULAK VERİN’
Konuyla ilgili açıklama yapan Atılay, “Ela bebeğin son umudu Alanya halkı. Ne olur bu sese kulak verin. Çorbada sizin de bir tuzunuz olsun. Ela bebek sağlığına kavuşsun” ifadelerini kullandı.
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