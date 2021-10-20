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İlçe Emniyet Müdürü Patat'a ziyaret
MHP Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Patat’a ziyaret etti.
GÜNDEM 20.10.2021, 20:31 YEDİ GÜN HABER-2-
Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Doç Dr. Yavuz Uysal Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Murat Kenan Patat’ı ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Alanya Emniyet Müdürü Patat ise, MHP yönetimi ve Uysal’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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