İkiye Bölünen Otomobil Baba Ve Kızına Mezar Oldu

Kaza, Finike ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.A. (43) idaresindeki 07 VKV 10 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Taklalar atan otomobil ikiye bölündü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Ö.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu konumunda bulunan kızı N.A. (16), sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. N.A.’nın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.