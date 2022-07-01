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İki Kız Kardeş Sevgilileriyle Alanya’ya Kaçtı

Hüseyin ve Semra Yücel çiftinin ilk evliliklerinden olan kızları farklı tarihlerde sevgilileriyle kaçtı. Semra Yücel, bu sırada televizyon programlarına da çıkarak kızına kavuşmak için yardım istedi. Kızlardan biri bulunurken diğer hala kayıp. Acılı anne, "Alanya'da olduğu bilgisini aldık. Bir an önce kızıma kavuşmak istiyorum. 16-17 yaşında kız ne yemek yapabilir ne iş yapabilir?" dedi.

GÜNDEM 01.07.2022, 19:52 Meliha Yılmaz
İki Kız Kardeş Sevgilileriyle Alanya’ya Kaçtı

5 çocuk sahibi çiftçi Hüseyin Yücel  ile 1 çocuk sahibi ev kadını Semra Yücel, 2018 yılında evlendi. Semra Yücel'in ilk evliliğinden olan kızı G.T., 16 Mart'ta Niğde'deki anneannesinin evinden ayrılıp bir daha dönmedi. Kızının S.K. ile birlikte olduğunu öğrenen Semra Yücel, polise şikayetçi oldu. Hüseyin Yücel'in ilk evliliğinden olan ve annesiyle yaşayan kızı E.N.Y. de 24 Haziran'da Ö.D. ile kaçtı. Hüseyin Yücel kızının bulunması için suç duyurusunda bulundu. Aile kızlarının Alanya'da olduğu bilgisine ulaştı.

BİRİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Semra Yücel'in bir arkadaşı, daha önceden tanıdığı S.K.'ye mesaj gönderip kızı G.T.'yi bırakmasını istedi. Semra Yücel, bu sırada televizyon programlarına da çıkarak kızına kavuşmak için yardım istedi. S.K., 27 Haziran'da G.T.'yi Mersin'in Erdemli ilçesinde polis merkezine bırakıp kaçtı. S.K.'nin evli olduğunu öğrenince kendisinin de ayrılmak istediğini belirten G.T. ailesine teslim edildi.

"KANDIRILARAK KAÇIRILDI"

Semra Yücel, şikayetçi olduğu S.K.'nin yakalanıp cezalandırılmasını isteyerek, "Kızım, yaşı küçük olduğu için kandırılarak kaçırıldı. S.K.'nin evli olduğunu öğrenince eve geri dönmek istemiş ancak şiddete ve cinsel saldırıya uğramış. Yakalanmamak için sürekli ev değiştirmişler ve kızım bu evlerde alıkonuldu. Araya ortak tanıdığımız arkadaşlarımız girdi, onların baskısıyla kızımı karakolun önüne bırakıp kaçtı. İlk şikayetimi kızım kaybolduğu gün Niğde'nin Ulukışla ilçesinde polis merkezine yaptım. Kızımı Adana'ya getirince  Emniyet Müdürlüğü'ne de giderek ikimiz de şikayetçi olduk. Şikayetten sonra tehdit edildik. S.K.'nin ailesi, kızımın yanlış ifade vermesi için baskı yapıyor. Bu kişinin cezalandırılması lazım. Kimse kanunlardaki boşluklardan faydalanmasın. Elini kolunu sallayarak geziyor. Belki başka bir kızı daha kandırdı, belki başka bir kız daha var yanında şu anda" dedi.

"KADERİMİZ BÖYLE"

Semra Yücel, eşi Hüseyin Yücel ile aynı kaderi yaşadıklarını, ikisinin ortak bir kızları olduğunu belirterek, "İnşallah bahtı böyle olmaz, kimseye inanmaz, bizi dinler. Böyle insanlar anne babası ayrı olan çocukları tercih ediyorlar" dedi.

"ALANYA'DA OLDUKLARINI ÖĞRENDİK"

Kızından hala haber alamadığını belirten Hüseyin Yücel ise yaşananlar hakkında "Kızımın kaçtığı kişiyle daha önce de ilişkisi vardı. Geçen yıl daha 16 yaşındayken imam nikahı kıyılırken görüntülerini çekip bana gönderdiler ama kızımın yaşı küçük olduğu için karşı çıktım. Ben onun okumasını istiyorum ama okulunu da aksattı. 24 Haziran'da kaçtı. Alanya'da olduğu bilgisini aldık. Bir an önce kızıma kavuşmak istiyorum. 16-17 yaşında kız ne yemek yapabilir ne iş yapabilir? Çok perişanız, ayakta duracak halimiz yok" dedi.

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