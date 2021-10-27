İhtiyaç sahibi Alman vatandaşa Alanya Belediyesi’nden destek

Alanya Belediyesi, engelli ve hasta vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. En ücra mahallelerde yaşayan vatandaşlara ulaşarak dertlerine derman olan Alanya Belediyesi, bu kez Sugözü Mahallesi’nde yaşayan 92 yaşındaki ihtiyaç sahibi Hilde Stoeckel adlı Alman vatandaşın elektronik hasta yatağı ihtiyacını karşıladı.

“BU HİZMET ALMANYA’DA YOK”

Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yatağa bağımlı hale gelen ve bakıcısıyla birlikte yaşayan kadına, bakıcısının talebi ile hasta bakım yatağı ulaştırıldı. Stoeckel’in Almanya’dan birlikte geldiği bakıcısı Nuriye Güden, Alanya Belediyesi’ne teşekkür ederek böylesine bir hizmetin Almanya’da bile olmadığını belirtti.

“ALANYA SEVDASIYLA BURAYA GELDİ”

Hilde Stoeckel’in Alanya sevdası taşıyan birisi olduğunu belirten ve bu nedenle yıllarca önce Alanya’ya gelme kararı aldığını belirten Bakıcı Güden, “Stoeckel bu kararı aldığı zaman Almanya’da haber bile yaptılar. ‘Almanya’yı bırakıp Türkiye’ye gidiyor’ diye gündem oldu. Alanya sevdasıyla buraya geldi. İşte aldığı doğru kararın kanıtı” dedi.

“ALANYA BELEDİYESİ’NE SOZSUZ TEŞEKKÜRLER”

Alanya Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerin hiçbir yerde bir benzeri olmadığını belirten Güden “Başkanımıza ve tüm belediye personelimize çok teşekkür ediyorum. Hemen ilgilendiler ve yardımcı oldular. Muhtarımız da öyle. Emek veren, uğraş veren herkese teşekkürler. Böyle hizmet başka hiçbir yerde yok” diye konuştu.

“BU HİZMET DÜNYAYA ÖRNEK OLSUN”

Sugözü Mahalle Muhtarı Hasan Uysal ise, “Öncelikle bu hizmetlerden dolayı Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e, Sosyal Yardım İşleri Müdürümüz Hüseyin Doğan’a ve ekiplerimize teşekkür ediyorum. Nuriye Hanım bize sorunu bildirdikten sonra Hüseyin müdürümüzü aradık. Belediyemiz sağ olsun dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin yardıma koştu. Tüm Avrupa bunu görsün” ifadelerini kullandı.