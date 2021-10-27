banner12

banner18

Son Dakika

İhtiyaç sahibi Alman vatandaşa Alanya Belediyesi’nden destek

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla dil, din, ırk, renk ayrımı gözetmeksizin kentte yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Alanya Belediyesi, uzun yıllardır Alanya’da yaşayan yatağa bağımlı Alman vatandaşa hasta bakım yatağı götürdü.

GÜNDEM 27.10.2021, 14:10 Meliha Yılmaz
İhtiyaç sahibi Alman vatandaşa Alanya Belediyesi’nden destek

Alanya Belediyesi, engelli ve hasta vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. En ücra mahallelerde yaşayan vatandaşlara ulaşarak dertlerine derman olan Alanya Belediyesi, bu kez Sugözü Mahallesi’nde yaşayan 92 yaşındaki ihtiyaç sahibi Hilde Stoeckel adlı Alman vatandaşın elektronik hasta yatağı ihtiyacını karşıladı.

“BU HİZMET ALMANYA’DA YOK”

Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yatağa bağımlı hale gelen ve bakıcısıyla birlikte yaşayan kadına, bakıcısının talebi ile hasta bakım yatağı ulaştırıldı. Stoeckel’in Almanya’dan birlikte geldiği bakıcısı Nuriye Güden, Alanya Belediyesi’ne teşekkür ederek böylesine bir hizmetin Almanya’da bile olmadığını belirtti.

“ALANYA SEVDASIYLA BURAYA GELDİ”

Hilde Stoeckel’in Alanya sevdası taşıyan birisi olduğunu belirten ve bu nedenle yıllarca önce Alanya’ya gelme kararı aldığını belirten Bakıcı Güden, “Stoeckel bu kararı aldığı zaman Almanya’da haber bile yaptılar. ‘Almanya’yı bırakıp Türkiye’ye gidiyor’ diye gündem oldu. Alanya sevdasıyla buraya geldi. İşte aldığı doğru kararın kanıtı” dedi.

“ALANYA BELEDİYESİ’NE SOZSUZ TEŞEKKÜRLER”

Alanya Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerin hiçbir yerde bir benzeri olmadığını belirten Güden “Başkanımıza ve tüm belediye personelimize çok teşekkür ediyorum. Hemen ilgilendiler ve yardımcı oldular. Muhtarımız da öyle. Emek veren, uğraş veren herkese teşekkürler. Böyle hizmet başka hiçbir yerde yok” diye konuştu.

“BU HİZMET DÜNYAYA ÖRNEK OLSUN”

Sugözü Mahalle Muhtarı Hasan Uysal ise, “Öncelikle bu hizmetlerden dolayı Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e, Sosyal Yardım İşleri Müdürümüz Hüseyin Doğan’a ve ekiplerimize teşekkür ediyorum. Nuriye Hanım bize sorunu bildirdikten sonra Hüseyin müdürümüzü aradık. Belediyemiz sağ olsun dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin yardıma koştu. Tüm Avrupa bunu görsün” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Athletic Bilbao 10 17
8. Rayo Vallecano 10 16
9. Barcelona 9 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 10 13
12. Villarreal 10 12
13. Mallorca 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2