İhracatçıya Destek

Türk şirketlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerinin ve ihracat olanaklarının artırılması için alınan tedbir ve desteklere bir yenisi daha eklendi. İhracat desteklerine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından değerlendirmede bulunan MÜSİAD Alanya Şubesi Dış İlişkiler ve ihracatı geliştirme komite başkanı Mehmet Gök Mehmet Gök, “Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip başta ilaç ve tıbbı cihaz sektörlerimizin ihracatlarını hızlı şekilde sağlamaları için yurt dışı pazara girişte zorunlu olarak yapılan kayıt, izin ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin giderler destek kapsamına alındı” dedi. Gök, Alanya’daki yerel işletmelerinde ihracata yönelik çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Yurt dışı fuar desteği kapsamında KOBİ’lerin daha yüksek oranda ve daha fazla sayıda fuar katılımın sağlanması, ihracata yönelik faaliyetlerin hızlanması ve nitelikli ürünlerin ihraç edilmesine yönelik bir takım yeni düzenlemelere gidildi. Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yayınlanan desteği değerlendiren MÜSİAD Alanya Şubesi Dış İlişkiler ve İhracatı Geliştirme Komite Başkanı Mehmet Gök, “İhracatın sürdürülebilir ivme kazanması açısından şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) yapılacak ihracat destekleri belirlendi. İhracatçı şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve şirket başına yıllık 4 milyon TL’ye kadar desteklenecek” duyurusunu yaptı. Gök, Alanya’da kendini geliştiren işletmelerinde Asya’dan, Avrupa’ya, Afrika’dan ABD’ye kadar farklı kalemlerde çeşitli ürünleri ihracatını yaptığını bu konuda ihracatçı firma sayısının artmasına yönelik çalıştıklarını belirtti.

KOBİ’lerimizin ürünlerini küresel pazarlara ihraç etmesine aracılık etmek ihracatçılarımızın ortak hareket ederek yeni pazarlara açılmalarını ve yeni destek mekanizması ile konsorsiyuma konu ürünlerin yurt dışı tanıtım pazarlama konularında MÜSİAD Alanya Şubesi ve diğer MÜSİAD Şubelerimizi ile ülkemizin ve Alanya’mızın kalkınması için biz elimizi taşın altına koyduk diyen Gök” Milli gelirin artışına yönelik çalışmalara her zaman her platformda destek vermeye hazırız. Alanya’da kendini hem bölgemizde hem ülkemizde üretimi ile ispatlamış birçok firma dünyanın farklı noktalarında oldukça başarılı projelere ve ihracata yönelik çalışmalarını hali hazırda devam etmekte. Yeni firmalarında bu ihracat zincirine dahil olmasını destekleyecek adımları hep birlikte atmamız gerekiyor” dedi.